أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، اليوم الأربعاء ،أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت يوم 07 ماي 2019 بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش (01) ثقيل عيار 12.7ميليمتر ورشاش (01) ثقيل من نوع PKT، بالإضافة لكمية معتبرة من الذخيرة من مختلف العيارات (1735 طلقة) وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بعين الدفلى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، (14) منقبا عن الذهب وحجزت مركبة رباعية الدفع و(10) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط.