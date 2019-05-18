باعت دار "سوذبيز" للمزادات في لندن، ألبومين لصور فوتوغرافية التقطت في ثمانينيات القرن الـ19 في مكة المكرمة.

وبيع ألبوما الصور اللذان التقطهما المستشرق الهولندي المشهور، كريستيان سنوك هرخرونيه، بقيمة 212.5 ألف جنيه إسترليني (أي أكثر من 270 ألف دولار)، ما يتجاوز بنحو ضعفين القيمة المحددة أصلا، ما يعد رقما قياسيا جديدا بالنسبة لرابع أقدم دار مزادات على مستوى العالم.

ويضم الألبومان صورا نادرة لمكة التقطها الهولندي منتصف ثمانينيات القرن الـ19، إذ أمضى نحو عام في جدة ومكة حيث تعلم الإسلام.