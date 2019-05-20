دعا حزب تجمع امل الجزائر (تاج) اليوم الاثنين الشعب الجزائري الى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية, مؤكدا أن العمل في الاطار الدستوري هو "الحل الامثل و الاسلم للخروج من الازمة" السياسية التي تمر بها البلاد.



وافاد "تاج" في بيان له ان الحزب "يدعو كافة الشعب الجزائري و كل الاطراف و القوى الحية و المخلصة في الوطن للالتفاف حول المؤسسة العسكرية , و يرفض رفضا باتا المساس باي شكل من الاشكال بالجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير او محاولة النيل منه او من الجزائر".



و اكد "تاج" أن العمل في الاطار الدستوري هو "الحل الامثل و الاسلم للخروج من الازمة" السياسية التي تمر بها البلاد, مشيرا الى ضرورة " العودة السريعة للمسار الانتخابي و بناء المؤسسات الشرعية من خلال الفعل الانتخابي".



كما أكد الحزب على "ضرورة التعجيل بفتح حوار جاد و مسؤول جامع لكل الاطراف من غير اقصاء او تمييز, من اجل توفير الاجواء المريحة و الشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات الرئاسية في اقرب الآجال".



و دعا "تاج" في نفس السياق الى "الاسراع في تشكيل و تنصيب الهيئة الوطنية للتنظيم و الاشراف على الانتخابات بما يضمن النزاهة و المصداقية و الشرعية لتحقيق طموحات و تطلعات الشعب الجزائري".



و ثمن حزب تجمع امل الجزائر في الاخير خطاب نائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح, اليوم الاثنين من ورقلة و حيا " المجهودات الجبارة التي تقوم بها قيادة الجيش الوطني الشعبي و كل افراده و مختلف مصالح الامن على كافة الاصعدة من اجل تعزيز الامن و الاستقرار و مجابهة كل المخططات و المخاطر المحدقة بالوطن".