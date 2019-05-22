أجلت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف، اليوم الأربعاء، الفصل في القضية المتعلقة بمتابعة رئيس نادي وفاق سطيف حسان حمار رفقة 14 متهما آخرا إلى غاية 12 جوان المقبل، حسب ما قررته رئيسة الجلسة.

وبعد قيامها بعملية المناداة على أطراف القضية الذين غصت بهم الغرفة الجزائية رقم 4 وكذا البهو الرئيسي لمجلس قضاء سطيف وغياب المتهم الرئيسي حسان حمار وبعض المتابعين معه بتهم "خيانة الأمانة واختلاس وتبديد أموال شركة خاصة والمشاركة في اختلاس أموال خاصة" قررت رئيسة الجلسة تأجيل القضية إلى تاريخ 12 جوان المقبل".

وتعد جلسة اليوم الأولى على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء سطيف بعد استئناف حسان حمار لحكم غيابي صادر ضده عن محكمة سطيف يقضي بإدانته بـ 5 سنوات سجنا نافذة في قضية فساد وتلاعب بالعقار شغلت الشارع المحلي وأسالت الكثير من الحبر.

ويتمثل العقار محل التلاعب في التعاونية العقارية المسماة "أم الحياة" التي تأسست سنة 1999 واقتنت قطعتين أرضيتين تم تقسيمهما إلى 84 قطعة بمساحة 400 متر مربع للقطعة الواحدة و 64 قطعة أخرى بـ 200 متر مربع وبمرور الزمن تم تقليص الأراضي الخاصة بالمستفيدين إلى أقل من 150 مترا مربعا و دخول أسماء مستفيدين جدد إلى التعاونية وإلغاء استفادات أخرى ليصل عدد المستفيدين إلى أكثر من 300.

وحسب تصريحات بعض الضحايا لوكالة الأنباء الجزائرية، عقب تأجيل هذه القضية فإن "حسان حمار الذي حاول التملص من المسؤولية وتسليم رئاسة هذه التعاونية إلى شخص آخر سنة 2014 لم يكلف نفسه عناء الحضور ولو لجلسة واحدة منذ بداية متابعته سنة 2011".