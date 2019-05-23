أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأربعاء، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتلمسان، حسبما أورده اليوم الخميس بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، خلال عمليات متفرقة، تاجر مخدرات كان على متن مركبة محملة بـ 26.7 كيلوغراما من الكيف المعالج بعين الدفلى، في حين أوقفوا تاجري مخدرات بحوزتهما 410 قرص مهلوس بتلمسان، ومهربين بحوزتهما 730 علبة سجائر بإن أمناس.



وأضاف ذات البيان، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، ضبطت 08 مطارق ضغط و07 مولدات كهربائية، في حين أوقفت مفارز أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني،07 أشخاص وضبطت بندقية صيد و9220 خرطوشة بكل من خنشلة وأم البواقي.



من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني بكل من وهران وعنابة والقالة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 37 شخصا، فيما تم توقيف 20 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتيارت.