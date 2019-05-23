أشرف أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لليوم الخامس بالناحية العسكرية الرابعة، على تنفيذ تمرين رمايات مراقبة ثاني على مستوى القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس، وترؤسه اجتماع عمل مع أركان الناحية ومسؤولي المصالح الأمنية.

وألقى الفريق كلمة توجيهية جاء فيها "إنني أود بهذه المناسبة الإشارة إلى أن ما حققه جيش التحرير الوطني من نصر استراتيجي وتحريره للبلاد واسترجاع سيادتها الوطنية، له ارتباط وثيق بما يواجهه اليوم سليله الجيش الوطني الشعبي من تحديات حاسمة، يواصل اليوم رفعها بكل حزم وإصرار، وإننا نعتبر في هذا السياق، أن بناء جيش قوي محترف ومهاب الجانب وجاهز لأداء مهامه الوطنية النبيلة في كل الظروف".