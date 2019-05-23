رفض رئيس جامعة الجزائر 3 تعيين العميد المنتخب من طرف الأساتذة سفيان صخري على رأس كلية العلوم السياسية.

واعتبر صخري في شريط فيديو أن سبب هذا الرفض يعود إلى مواقفه المعارضة للنظام، ومشاركته في الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري الماضي.

وكان أساتذة كلية العلوم السياسية لجامعة الجزائر 3، قد انتخبوا عميدا للكلية ونوابه، خلال جمعية عامة انتخابية، في تجرب أولى بالجزائر.

وأسفرت عملية فرز الأصوات بعد عملية الانتخاب على فوز الأساتذة سفيان صخري، في المرتبة الأولى، المرتبة الثانية: الأستاذ سالمي العيفة، المرتبة الثالثة: الأستاذ شيخاوي سليم.