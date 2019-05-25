تنتهي منتصف ليلة اليوم السبت الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة على مستوى المجلس الدستوري وذلك طبقا للماد 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، ولم يتم إيداع أي ملف للترشح حتى الآن.

ويأتي هذا في وقت تصعب فيه عملية جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح خلال المهلة المحددة بالنظر لتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في الجزائر.

ويرى أستاذ القانون عبد الكريم سويرة في تصريح للإذاعة الجزائرية، "أنه بناء على تاريخ نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية والذي كان بتاريخ 10 أفريل 2019 وبما أن القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يحدد في المادة 140 منه بأن الترشيحات تودع في مهلة 45 يوما من هذا الإعلان فبالتالي أجال إيداع الترشيحات ستكون يوم 25 ماي الجاري على الساعة منتصف الليل".

وعلى الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يتقدم للمجلس الدستوري بملف يتضمن كل الشروط المطلوبة إضافة إلى قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين أو قائمة بـ60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية.

ويقول عبد الكريم سويرة:"إن هذه التوقيعات تتم أمام ضباط الحالة المدنية أو أمام ضباط عموميين كالمحضرين القضائيين والموثقين وتقدم في شكل تطبيقات إلكترونية مع الاستمارات للمجلس الدستوري، وسيكون من الصعوبة بمكان جمع كل هذه التوقيعات خلال هذه المهلة بالنظر إلى أن عديد بلديات الوطن قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات".

وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية إلى إيداع 77 رسالة نية ترشح من بينها 3 لرؤساء أحزاب سياسية ، ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في أجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ومع انقضاء أجال إيداع ملفات الترشح للرئاسيات القادمة يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيل الاستحقاقات المقررة في الرابع جويلية القادم وتبقى فرضية التأجيل قائمة وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لاملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد.