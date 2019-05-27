أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن الشرطة الفرنسية اعتقلت مشتبها به بالتورط في التفجير الذي هز أحد شوارع مدينة ليون شرقي البلاد مؤخرا وأدى إلى إصابة 13 شخصا.

وقال كاستانير في تغريدة على "تويتر": "فيما يخص قنبلة ليون، تم القبض للتو على مشتبه به بالتورط في التفجير"، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول الموقوف أو مكان اعتقاله.

وتسبب التفجير بعد ظهر الجمعة الماضية وسط مدينة ليون، بجرح 13 شخصا بينهم طفل، وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن شخص مشتبه به في التفجير الذي صنفته "عملا إرهابيا"، وأعلنت أنه استخدمت فيه متفجرات يستعملها "داعش".