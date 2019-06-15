أفاد مصدر قضائي مسؤول لـ"الخبر"، أن القاضي المستشار بالمحكمة العليا، المكلف بالتحقيق مع كبار المسؤولين المستفيدين من الامتياز القضائي، سيستمع غدا الأحد لوزير المالية سابقا كريم جودي ولوزير النقل سابقا عمار تو.

وقال المصدر أن عضوي الحكومة سابقا، متابعان بتهم فساد مرتبطة برجال الأعمال محي الدين طحكوت، الإخوة كونيناف وعلي حداد. ورجح المصدر وضعهما تحت الرقابة القضائية وسحب جواز السفر منهما.

وكشف المصدر القضائي بأن النائب العام بالمحكمة العليا، استكمل إجراءات مذكرة اعتقال دولية تخص وزير الصناعة سابقا، عبد السلام بوشوارب، وأنه سيصدرها بعد أيام قليلة. ورفض بوشوارب المقيم بفرنسا، الاستجابة لاستدعاء المحكمة العليا، للرد على وقائع فساد مرتبطة بنفس رجال الأعمال.