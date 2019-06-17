أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، حكمها ضد رجل الأعمال علي حاد في قضية التزوير واستعمال المزور والتصريح الكاذب.

أدين رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بالحبس 6 أشهر نافذة.

كما أدين المتهم الثاني في القضية عميد الشرطة ومدير السندات والوثائق المؤمنة بوزارة الداخلية حسان بوعلام بشهرين موقوفة النفاذ بتهمة تسليم وثائق بغير حق.

وتوبع علي حداد بعد العثور بحوزته على جوازي سفر يوم تم توقيفه بالمركز الحدود بالطارف أين كان يهم بالفرار الى تونس بداية الحراك الشعبي.

ولا يزال رجل الأعمال المثير للجدل متابع في عدة قضايا فساد يجري التحقيق فيها على مستوى مصالح الأمن والعدالة.