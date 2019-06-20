قررت لجنة الانضباط لرابطة كرة القدم المحترفة عبر موقعها الالكتروني الرسمي. خصم ثلاث نقاط من شباب قسنطينة و شبيبة القبائل خلال الموسم

الكروي المقبل نتيجة لتصريحات الرئيسين لوسائل الإعلام بعد نهاية آخر جولة في الموسم 2018-2019.

و عدا النقاط الثلاث المخصومة من الفريقين فقد قررت لجنة الانضباط سحب نقاط مقابلة شبيبة القبائل - شباب قسنطينة برسم الجولة ال30 للبطولة للموسم 2018-2019 دون احتسابها للفريق المنافس.

كما سيدفع الفريقان غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار لكل منهما.

و تعود أحداث القضية إلى مقابلة شبيبة القبائل و شباب برج بوعريريج (2-0) ليوم 26 مايو برسم الجولة ال30 و الاخيرة في الرابطة المحترفة الأولى حيث اتهم رئيس الشبيبة ملال شريف المدير العام للسنافر, طارق عرامة بطلبه 5ر2 مليار سنتيم مقابل هزيمة اتحاد العاصمة لإهداء اللقب للكناري و هو ما نفاه السيد عرامة جملة و تفصيلا.

وكانت الشبيبة تتطلع إلى خسارة أو تعادل فريق اتحاد العاصمة أمام السنافر للظفر باللقب الذي عاد في الأخير لأصحاب القميص الأسود و الأحمر بعد أن فاز بنتيجة (3-1) على أصحاب الأرض.

و بعد أيام قليلة سرب ملال تسجيلا لمكالمة هاتفية دارت بينه و بين طارق عرامة اتهم فيها هذا الأخير اتحاد العاصمة بمحاولة رشوته طالبا من ملال شريف اعطاء لاعبي السنافر منحة استثنائية لتحفيزهم على هزم الفريق العاصمي.

للتذكير, كان فريق اتحاد العاصمة قد نشر مؤخرا بيانا ينكر فيه أي محاولة من طرفه للتلاعب بالمقابلة قائلا "يجب على السيد عرامة أن يمثل أمام القضاء الجزائري بعد هذه الاتهامات الخطيرة.

و تعتزم ادارة اتحاد العاصمة المطالبة بحقوقها و متابعة أي طرف اتهم الفريق دون دليل أمام العدالة".