17:28 أقيمت صلاة الغائب، على روح الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، اليوم، بساحة الأمير عبد القادر، بوسط مدينة سعيدة. وشارك في الصلاة، التي عرفت تنظيما محكما، عشرات المواطنين، ممن شاركوا في مسيرة الجمعة الثامنة عشرة.

17:18 دعا المشاركون في مسيرة الجمعة الثامنة عشرة بالبويرة اليوم بعد صلاة الجمعة بإبعاد رموز النظام البوتفليقي في مقدمتهم عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي.

وسار المتظاهرون بالشارع الرئيسي لمدينة البويرة حيث كان الظاهر فيها التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الجهوية وقد ردد المحتجون شعارات "الجزائريون خاوة خاوة"، " لا فخامة لا زعامة الشعب هو السلطة"، "لا تصالح مع بقايا بوتفليقة".

وقد عرفت المسيرة بعاصمة ولاية البويرة رفع عدد كبير من الرايات الأمازيغية تعلوها الراية الجزائرية وكتبوا بالملصقات ما يدعوا إلى الابتعاد عن إثارة الخلافات الهامشية لأن أولوية الحراك هو تغيير النظام القائم والقضاء على الفساد المستشري للوصول إلى إعادة بناء جزائر جديدة يكون فيها القانون هو السيد وفتح المجال أمام جميع الجزائريين لخدمة بلادهم والخروج من الأزمة الاقتصادية التي قد تعصف بالبلاد في حالة استمرار انعدام الشرعية في جميع المؤسسات مما يؤثر سلبا على صورة الجزائر ومصالحها في الخارج.

17:14 أقام جموع المواطنين بولاية مستغانم صلاة الغائب على الرئيس المصري السابق الذي وافته المنية هذا الأسبوع قبل استئناف مسيرتهم للجمعة الثامنة عشر التي جابت مختلف شوارع المدينة، المتظاهرون جددوا مطالبهم الداعية إلى رحيل الوجوه المحسوبة على النظام السابق وضرورة إرساء أسس دولة ديمقراطية تعود فيها الكلمة للشعب واتخاذ أسلوب الحوار دون إشراك الوجوه القديمة للنظام.. كما رفعت الشعارات المألوفة المنادية بتكريس سيادة الشعب "الجزائريون خاوة، خاوة " "السيادة للشعب وحده".

17:09 جدّد أوفياء الحراك الشعبي السلمي بڨالمة خروجهم للجمعة الثامنة عشرة، رغم موجة الحر الشديدة التي انتهت بتساقط الأمطار، وتراجع بعض أتباع بقايا النظام عن الخروج في مسيرات الشرف والإصرار على رحيل الباءات الثلاثة .

وقد ردّ الڨالميون بقوّة بشعارات وأصوات مدويّة لشارع سويداني بوجمعة، مؤكّدين وحدة الجزائريين وانضوائهم تحت راية واحدة موحدة. واعتبر بعض أوفياء الحراك بڨالمة ما يُشاع هنا وهناك "مجرّد فتنة"، وأنّ جميع الجزائريين إخوة من منحدر واحد ومصير واحد.

وتعالت الأصوات عبر مسار المسيرات بشارع سويداني بوجمعة بالقول " لقبايل خاوتنا يزيونا بلا فتنة". كما أكدت العديد من اللافتات المعربة عن أُخوّة الجزائريين، من خلال عبارات "عربي، قبايلي، شاوي، تارڨي، مزابي، أنا جزائري "ومشكلتنا سياسية، ولا علاقة لها بالهوية"، و"مشكلتنا ليست مع الرايات، بل مع الباءات وضرورة رحيل العصابات".

وعاد الڨالميون إلى تذكير من يديرون البلاد بوعود تطبيق المادتين 07+08. كما أكدوا على رفض الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، كونه مثلما قالوا مرفوضا هو ورئيس الحكومة بدوي، وأيضا رئيس البرلمان بوشارب. وجدّد المشاركون مطلب تعجيل رحيل الباءات الثلاثة، وفسح المجال لحل خارج بقايا النظام، مؤكدين ذلك في شعار" بداية الحل حكومة نظيفة وشخصية وطنية جامعة، تقود الحوار"، وأنّ "سلطة الشعب فوق الجميع " كما قالوا، وأكدوا على رفض تنظيم انتخابات بإشراف بقايا النظام.

وتميّزت مسيرات الجمعة الثامنة عشرة بڨالمة، برفع لافتات تحمل صورة الرئيس المصري مرسي الذي توفي داخل السجن. وقد حملت اللافتات عبارة الترحم على المرحوم واعتباره الرئيس الشرعي، بعيدا عن كل إيديولوجية مثلما أكد لنا بعض المشاركين في المسيرات. إ.غمري

16:55 واصل المئات من المتظاهرين بالمدية اليوم حراكهم الشعبي في جمعته الثامن عشرة، بخروجهم في مسيرة انطلقت من أمام مقر الولاية. رافعين إلى جانب الأعلام الوطنية صورة للرئيس المصري المتوفي خلال محاكمته مؤخرا محمد مرسي مكتوب عليها "شهيد الأمة"، كما هتف المتظاهرون برحيل بقايا النظام وبواجب التمسك بالوحدة الوطنية صائحين " بركات..بركات من الفرقة بركات..رايتنا واحدة مات من أجلها الشهداء..سلمية سلمية مطالبنا الشعبية".

16:47 جاءت هتافات وشعارات المتظاهرين في مسيرة الجمعة 18 بالبليدة، تصب في مجملها، ضد التفرقة ومحاولات التشويش ونشر الفرقة بين أبناء الوطن، أين رددوا في شعاراتهم أن لا شيء يفرقهم، وغايتهم صناعة مصيرهم بأيديهم.

تميزت المسيرة 18 في البليدة، بالرد على من اعتبروهم يحاولون التفرقة وضرب وحدة الشعب، في حراكهم السلمي، و حملت شعارات رسائل ضد من اعتبروهم يحاولون زرع الفرقة في أوساط الشعب، وتصدرت شعارات " إمازيغن الجيش خاوة خاوة، مطلع مسيرة نهار اليوم، لتليها هتافات مؤيدة لها،

داعية إلى الوحدة والانتباه لمحاولات البعض، أن يزرعوا بين أطياف الشعب الجزائري الاختلاف، وجاء شعار " دماء الجزائريين مختلطة ونحن في سفينة واحدة ونتقاسم مصيرا واحدا، ولا أحد يشتتنا، كما نال قائد الأركان نصيبها من الانتقاد والرفض، عند التطرق لظاهرة الرايات، وجاء الرد بأن مشكلتنا ليست في الراية ولكن مشكلتنا مع حكم العصابة، ورغم قلة السلاح والعدة، إلا أن وحدتنا كانت سلاحنا طوال المدة، وثورتنا ليست ثورة عرب وأمازيع، إنما هي ثورة "الزوالي" ومن أجلها سنواصل النضال، ويا فرنسا توقفي عن الفوضى والتحريض، لتأتي رسائل أخرى دعت العدالة إلى الاستمرار في وضع بصمتها ومحاسبة العصابة، ولا انتخابات في ظل بقايا النظام الفاسد، كما لم ينس متظاهرون رفع شعارات متضامنة مع وفاة الرئيس المصري المخلوع محمد مرسي.

16:46 المتظاهرون بتيارت يقيمون صلاة الغائب على روح الرئيس المصري محمد مرسي.

16:36 خرج المواطنون في مسيرتهم بسعيدة كالعادة انطلاقا من ساحة الأمير عبد القادر، بدأت بصلاة الغائب على الرئيس السابق المصري محمد مرسي والدعوة للانتقام من المتسببين في سرقة الثورة المصرية، ثم انطلقت المسيرة تجوب شوارع سعيدة متمسكين بالوحدة الوطنية رافضين للتصريحات الأخيرة لقائد الأركان نائب وزير الدفاع الڤايد صالح التي كانت مستفزة للجزائريين وقد ردد المتظاهرون "الجيش، شعب خاوة خاوة والقايد صالح مع الخونة، يا منعاش يا منعاش والقايد صالح في لحراش، لا حوار مع الباءات نريد حكومة كفاءات" هي كلها شعارات هزت مشاعر الجزائريين الذين خرجوا لتغيير واقعهم المرير الذي صاحبهم لمدة عشريتين من الزمن وما يحدث في الجزائر حاليا هو نقطة تحول لبناء دولة كاملة الركائز و وطن مستقر متطور مزدهر بسواعد أبنائه خارج خطاب التفرقة الغير مدروس و على الجميع تحمل مسؤوليته التاريخية و التنازل بتكسير الخطاب المتشدد و المتعصب الرامي للتفرقة والتشتت.

16:33 شهدت مسيرة الجمعة الـ18 بسيدي بلعباس ظهيرة اليوم تصعيد محسوس من "الحراكيين" وسط ساحة "كارنو" والشوارع التي مر بها عشرات المئات من المتظاهرين وسط تأكيدات من هؤلاء على ضرورة التمسك بمكسب الوحدة الوطنية بعدما دوى شعار "ما كانش جهوية خاوة خاوة" أكبر شوارع المدينة.

ويبقى أبرز ما جهر به المتظاهرون اليوم ضرورة محاكمة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط دعوات لإخضاع نائب وزير الدفاع الأسبق خالد نزار هو الآخر للحساب، وسط هتافات مدوية ومعادية لتوجهات قائد الأركان احمد قايد صالح إلى درجة اتهم فيها هذا الأخير "بالموالاة للإمارات العربية المتحدة" و"بوقوفه في صف من وصفوا بالخونة".

وكان "الحراكيون" قد أدوا في حدود الساعة الثانية والنصف صلاة الغائب على روح الرئيس المصري السابق محمد مرسي، قبل أن يهرول العشرات من المتظاهرين جريا صوب شخص كان يحمل لافتة حملت شطبا للمادتين الـ 7 و 8 من الدستور مع الدعوة لان يكون الصندوق هو الفيصل، وهو الشخص الذي هب البعض إلى نجدته بإبعاده عن ساحة الحراك مخافة من خروج الموعد ككل عن الأهداف التي سطرت له وسط صيحات "سلمية سلمية".

وقد دوت ساحة "كارنو" بعد ظهيرة اليوم هتافات "القبائل خاوتنا خلونا من الفتنة" و"قبائلي قبائلي شاوي شاوي جزائري جزائري" إضافة إلى "وطننا واحد علامنا واحد ما يفرقنا حتى واحد" ، قبل أن توجه عبارات اللوم العتاب لقائد الأركان على غرار تلك الهتافات القائلة "يا قايد حرام عليك الراية شفتوها ومطالب ما اسمعتوها" و"يا قايد بركا من اللعب المادة 7 السلطة للشعب" ليطلق العنان بعد ذلك للحناجر التي غنت مطولا ل "بوتفليقة للحراش" إضافة إلى "جيبو المجرم نزار حاسبوه في هاد الدار".

16:19 جدد اليوم، التيبازيون عهدهم مع الحراك الشعبي وخرجوا في الجمعة الثامنة عشر للتظاهر والتعبير تمسكهم برحيل بقايا نظام بوتفليقة وإعادة السلطة للشعب.

وسار المتظاهرون بمدينة تيبازة عاصمة الولاية مباشرة وبعد الانتهاء من صلاة الجمعة عبر الطريق الرئيسي العلوي المقابل لمسجد نور الإسلام رافعين لافتات منددة ببقاء بن صالح وحكومة بدوي، وجددوا تمكسهم بالوحدة الوطنية "خاوة خاوة"، وسلمية المسيرات "سلمية سلمية" كما جددوا رفضهم الانتخابيات تشرف عليها بقايا النظام السابق "لا انتخابات يقودها بدوي وبن صالح"، كما رفع بعض المتظاهرون راية الرئيس الراحل محمد مرسي.

وشدد المتظاهرون على ضرورة كل رموز النظام البوتفليقي "لا بديل لا بديل، لا بديل عن الرحيل"، مطالبين محاسبة كل الفاسدين ورفعوا لافتات كتب عليها "مطلوب للعدالة عبد العزيز بوتفليقة، لهبيري، طليبة، خليدة، شكيب خليل ..إمضاء فخامة الشعب.

وتصدت قوات الأمن حاملي الراية التي تدل على الهوية الأمازيغية، كما تم توقيف حامليها وشهدت المسيرة مناوشات مع مصالح الأمن سرعان ما هدأت قبل أن تكمل المسيرة طريقها كالعادة للمطالبة بتغيير جذري للنظام.

16:09 لم يمنع الحر الشديد مواطني ميلة من الخروج في الجمعة 18، للتعبير عن تمسكهم بمطالبهم الأساسية المتعلقة بتغيير النظام وتطهير البلاد من بقايا العصابة ورموز الفساد.

المسيرة انطلقت من روضة الشهداء بساحة عين السياح التي تحمل رمزية تاريخية ووفاء للشهداء، لتجوب شوارع المدينة قبل أن يتوقف المتظاهرون أمام مقر الولاية في حشود، حاملين شعارات تدعو إلى الوحدة و تندد بمحاولات أحداث الفتنة والشرخ بين المتظاهرين. ومن أهم الشعارات "عربي امازيغي خاوة خاوة"، مكانش جهوية خاوة خاوة دولة مدنية ماشي عسكرية، لا انتخابات مع العصابات و شعارات أخرى. كما اختتمت المسيرة بعين السياح في هدوء تام.

15:27 صورة من العاصمة

15:25 أقام جموع المواطنين بولاية مستغانم صلاة الغائب على الرئيس المصري السابق الذي وافته المنية هذا الأسبوع قبل استئناف مسيرتهم للجمعة الثامنة عشر التي جابت مختلف شوارع المدينة ، المتظاهرون جددوا مطالبهم الداعية إلى رحيل الوجوه المحسوبة على النظام السابق وضرورة إرساء أسس دولة ديمقراطية تعود فيها الكلمة للشعب واتخاذ أسلوب الحوار دون إشراك الوجوه القديمة للنظام.. كما رفعت الشعارات المألوفة المنادية بتكريس سيادة الشعب مثل "الجزائريون خاوة خاوة ".

15:22 سيول من المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات العمرية جابت الشوارع الرئيسية لمدينة تيزي وزو للتأكيد على تمسك سكان المنطقة بالمطالب الشعبية و بوفائهم للحراك الشعبي. وتركزت الشعارات واللافتات التي رفعها سكان مدن و قرى ولاية تيزي وزو، على قائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني أحمد ڤايد صالح كرد فعل على خطابه الأخير الذي قرأه سكان المنطقة على أنه استفزاز تجاههم من خلال مطالبته بعدم السماح لهم برفع الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني .

ورفعوا العلم الوطني إلى جانب الراية الأمازيغية ورددوا الشعارات المعهودة " دولة مدنية و ليست عسكرية " "سئمنا من هذا النظام " "قلنا ترحلوا يعني ترحلوا " .

15:18 برج بوعريريج اليوم.

14:54 "تيفو" العاصمة.

14:51 سار ظهيرة اليوم آلاف المواطنين في المسيرة الـ 18من الحراك الشعبي والتي جابت الشارع الرئيسي لمدينة غليزان حيث كان العنوان الأبرز فيها التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الجهوية وردد المحتجون شعارات "الجزائريون خاوة خاوة" ، " لا فخامة لا زعامة الشعب هو السلطة" ، "لا تصالح مع بقايا بوتفليقة".

14:42 أقام المشاركون في مسيرة الجمعة 18 بمدينة الشلف صلاة الغائب على الرئيس المصري السابق محمد مرسي ورددوا شعارات تندد بالسلطة العسكرية للسيسي ودعوا المجتمع الدولي إلى التحقيق لكشف المتورطين في وفاة مرسي داخل السجن، قبل أن يواصلوا مسيرتهم وسط المدينة حيث جددوا مطالبهم المتعلقة بضرورة رحيل بن صالح وبدوي وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية من أجل الخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد منذ أشهر، ولوحظ خلال المسيرة رفع الراية الوطنية وحدها دون غيرها وطالبوا بالابتعاد عن إثارة النعرات والخلافات الهامشية لأن أولوية الحراك هو تغيير النظام القائم والقضاء على الفساد المستشري للوصول إلى إعادة بناء جزائر جديدة يكون فيها القانون هو السيد وفتح المجال أمام جميع الجزائريين لخدمة بلادهم والخروج من الأزمة الاقتصادية التي قد تعصف بالبلاد في حالة استمرار انعدام الشرعية في جميع المؤسسات مما يؤثر سلبا على صورة الجزائر ومصالحها في الخارج.

14:16 مسيرة حاشدة ببجاية في الجمعة الثامنة عشر من الحراك رفعت خلالها الراية الأمازيغية بقوة.

13:55 شارع عسلة حسين بالعاصمة منذ قليل.

الصورة: مصطفى بسطامي "الخبر"

13:42 صورة من الحراك.

13:07 سطيف الآن

12:34 تواجد مكثف لمصالح الأمن بساحة البريد المركزي.

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11:33 مصالح الأمن تستعمل الغاز المسيل للدموع بالبريد المركزي.

11:28 فرضت مصالح الأمن طوقا على العاصمة ككل جمعة ما تسبب في اختناق حركة المرور على مستوى مداخل الولاية.

10:45 انطلق تجمع العاصمة بالقرب من البريد المركزي، حيث قامت مصالح الأمن بحجز عدد من الرايات الأمازيغية.

يدرك الحراك اليوم جمعته الثامنة عشرة بنفس المطالب القاضية بابعاد رموز النظام البوتفليقي في مقدمتهم عبد القادر بن صالح ونور الدين بدوي، تابعوا معنا أهم الأحداث.