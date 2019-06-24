قام اليوم العشرات من شباب بلدية الولجة في غليزان بغلق مقر البلدية، ومنعوا الموظفين من الدخول إلي مكاتبهم، حيث تجمهروا أمام الباب الرئيسي محتجين مستائين من كثرة المشاكل التي يعاني منها الأهالي كالسكن والنقل، واهتراء المسالك.وقد حمل الغاضبون المجلس البلدي هاته الوضعية، وأنهم لم يقوموا بأدنى عمل تجاه السكان حيث البطالة والتهميش بالإضافة إلى انعدام كل المرافق الشبانية.

كما تفتقر بلدية الولجة إلى قاعة رياضية وملعب ومكتبة، ولغاز المدينة بحيث الأهالي يلهثون دوما وراء قوارير غاز البوتان، كما تنعدم ببلديتهم حسب مصادر "الخبر" إلى سيارة إسعاف ومصلحة أمومة.

وإزاء هذه المعاناة يناشد مواطنو بلدية الولجة الغاضبون والي الولاية بمشاريع تنموية، تنتشلهم من الركود والغبن الذي يكابدون يوميا. وفي هذا الشأن نشرت خلية الإعلام لولاية غليزان قائمة من المشاريع الهامة الموجهة خصيصا لبلدية الولجة أهمها تهيئة الطرقات والمسالك وإصلاح أحوال شبكات التطهير، وتوسيع مقر البلدية.