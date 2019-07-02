أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء ، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي، كشفت ودمرت يوم 01 جويلية 2019، أربعة (04) مخابئ للجماعات الإرهابية وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع، بمنطقة جبل شلعلع بباتنة، في حين أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي عنصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة.

وحسب ذات البيان ، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و(300) طلقة وستة (06) مخازن ذخيرة إثر مداهمة منزل أحد المجرمين الموقوفين في العملية المنفذة بورڤلة يوم 27 جوان 2019، والتي مكنت من توقيف (03) تجار مخدرات وحجز (352) كيلوغرام من الكيف المعالج.



كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بكل من البليدة ووهران، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (7.3) كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي إثر عمليات متفرقة بكل من عين ڤزام وبرج باجي مختار، ثلاثة (03) منقبين عن الذهب وحجزت (09) مولدات كهربائية و(09) مطارق ضغط بالإضافة إلى مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(650) كيلوغرام من خليط الحجارة وخام الذهب، في حين تم توقيف مهرب على متن شاحنة محملة بـ (10) قناطير من مادة التبغ ببسكرة.



من جهة أخرى، أوقف حرس الحدود وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان وتيارت، (121) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ (21) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والغزوات.