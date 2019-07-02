أقدمت مصالح مديرية توزيع الكهرباء و الغاز للجزائر على قطع التموين بالكهرباء في سوق درقانة ببلدية برج الكيفان اليوم الثلاثاء 2 جويلية وذلك لدواعي أمنية تتعلق بسلامة المواطنين من مخاطر الصعق الكهربائي حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

و أفاد ذات المصدر أن قرار قطع التموين بالكهرباء بسوق درقانة تم اتخاذه من طرف مديرية توزيع الكهرباء و الغاز للحراش لدواعي أمنية بالنظر إلى ارتفاع عدد التجار الذين يقدمون على الربط العشوائي و غير القانوني من كوابل التوزيع، ما يزيد من "مخاطر الصعق الكهربائي" التي تحدق بالمواطنين الذين يقصدون السوق بكثافة يوميا .

و تضع مؤسسة تويع الكهرباء و الغاز للحراش الرقم 3303 تحت تصرف زبائنها للاستفسار و الاستعلام.