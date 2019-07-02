انقطاع الكهرباء في سوق درقانة ببرج الكيفان

أخبار الوطن
2 يوليو 2019 () - واج/س.أ
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أقدمت مصالح مديرية توزيع الكهرباء و الغاز  للجزائر على قطع التموين بالكهرباء في سوق درقانة ببلدية برج الكيفان اليوم الثلاثاء 2 جويلية وذلك لدواعي أمنية تتعلق بسلامة المواطنين من مخاطر الصعق  الكهربائي حسبما أفاد به بيان للمؤسسة.

و أفاد ذات المصدر أن قرار قطع التموين بالكهرباء بسوق درقانة تم اتخاذه من  طرف مديرية توزيع الكهرباء و الغاز للحراش لدواعي أمنية بالنظر إلى ارتفاع   عدد التجار الذين يقدمون على الربط العشوائي و غير القانوني من كوابل التوزيع، ما يزيد من "مخاطر الصعق الكهربائي" التي تحدق بالمواطنين الذين يقصدون  السوق بكثافة يوميا .   

و تضع مؤسسة تويع الكهرباء و الغاز للحراش الرقم 3303 تحت تصرف زبائنها  للاستفسار و الاستعلام.

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