أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الثلاثاء، عن بدأ عملية تحويل كل رخص السياقة الورقية برخص سياقة بيومترية، على مستوى الوطن.

وأوضح بيان الوزارة، أن "ذات الهيئة حددت بدأ عملية تحويل رخصة السياقة البيومترية، على مستوى كافة بلديات الجزائر العاصمة تاريخ 26 جوان، لتمس هذه العملية بلديات مقر ولايات الوطن، ابتداء من تاريخ 07 جويلية".

وأضاف ذات المصدر،" أنه حرصا من قطاعنا الوزاري على المواصلة في استراتيجيته الرامية إلى تسهيل الإجراءات وعصرنة الوثائق الإدارية، ستعمم عملية تحويل رخص السياقة الورقية برخص سياقة بيومترية، على كافة بلديات الوطن ابتداء من شهر أوت"

ودعت الوزارة المواطنين التقرب إلى مقر بلدياتهم ابتداء من هذا التاريخ لطلب الحصول على رخصة السياقة البيومترية.