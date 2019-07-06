تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني أمس الجمعة، من توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة وخنشلة، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 05 جويلية 2019، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من البويرة وخنشلة".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، حجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بغرداية "كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 856 كيلوغرام و ثلاث (03) سيارات رباعية الدفع وأوقفت ثلاثة (03) تجار مخدرات".

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي في عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين ڤزام والوادي"ثمانية (08) منقبين عن الذهب من جنسيات مختلفة وحجزت ثلاث (03) مطارق ضغط ومولد كهربائي وجهازين (02) كاشفين عن المعادن و 760 غرام من مادة TNT و 21 مشعل و ثلاث (03) صواعق وثلاث (03) سيارات رباعية الدفع و 1000 لتر من الوقود".

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بسكيكدة "محاولة هجرة غير شرعية لـ14 شخصا على متن قارب تقليدي الصنع في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار وتلمسان وتبسة".