أبقى الطلبة على تجندهم للأسبوع العشرين على التوالي، بعد أن انطلقت اليوم الثلاثاء مسيرة حاشدة من ساحة الشهداء بالعاصمة صوب قلب المدينة.

لم يتم تسجيل في بداية المسيرة أي حادث يذكر مع مصالح الأمن التي اكتفت بمراقبة الوضع عن قرب. وبعد أن تجمع الطلبة بساحة الشهداء انطلقوا في مسيرة عبر شارع باب عزون مرورا بنهج العربي بن مهيدي ككل أسبوع.

ورفع هؤلاء الشعارات الاعتيادية "لا حوار مع العصابات" "دولة مدنية ماشي عسكرية" "جزائر حرة ديمقراطية " "أطلقوا سراح المعتقلين" "أطلقوا سراح بورڤعة".