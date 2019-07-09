أعلن النائب العام لدى المحكمة العليا اليوم الثلاثاء عن مباشرة إجراءات المتابعة القضائية في حق الوزير السابق عمار غول في قضيتين متعلقتين برجلي الأعمال علي حداد وعمار غول.

وجاء في بيان للنائب العام لدى المحمة العليا "تبعا لتنازل السيد عمار غول النائب بمجلس الأمة عن حصانته البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور، باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضده بصفته وزيرا سابقا في القضيتين المتعلقتين بالمدعوان علي حداد ومحي الدين طحكوت بسبب أفعال يعاقب عليها القانون".

وأضاف البيان "وقد تم تحويل ملف القضيتين إلى السيدين المستشارين المحققين المعينين لاتخاذ الإجراءات المناسبة".