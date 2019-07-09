أصدر اليوم عمال إذاعة الوادي بيانا تحصلت "الخبر" على نسخة منه يتحدثون فيه عن ضغوطات تتعرض لها الإذاعة من طرف من وصفهم البيان بـ "بقايا العصابة". وحذر البيان" أن هذه الأطراف – من بقايا العصابة- تريد الزج بالإذاعة في صراعات هامشية ومعارك وهمية لتنشغل عن رسالتها الإعلامية، ومازالت تكرر محاولاتها البائسة لضرب استقرارها باتهامات باطلة"

وكان والي الوادي، قبل يومين، قد اعترض على بث حصة مسجلة حول الحراك الشعبي دُعي إليها ناشطون في الحراك لم تخرج عن إطارها الاحترافي وبرمجت تنفيذا لتعليمة المديرية العامة حيث تلقى مدير الإذاعة بسببها تهديدا ووعيدا حسب عمال من الإذاعة.

يذكر أن العلاقة بين الأسرة الإعلامية والمسؤول الأول للولاية ليست على ما يرام، فقد أقصى مؤخرا المراسلين الصحفيين للقنوات والصحف المستقلة من تغطية زيارة وزير السكن لولاية الوادي، كما اعترض على نشر بعض مواضيع مشاكل التنمية في صحيفة محلية صادرة في الوادي أثارت ملفات نهب العقار وقضايا الاستثمار، بالمقابل تقوم خلية الاتصال التابعة له الترويج عبر شبكة التواصل الاجتماعي لكل النشاطات الرسمية ولاسيما المتعلقة بالوالي.

وعبر ممثلو وسائل الإعلام عن رفضهم لسياسة تكميم الأفواه وغلق مصادر الخبر وحرمان المواطن من حقه في الإعلام وأشاروا بأن والي الولاية يكون تم تضليله بمغالطات من أطراف لم تلبث أن فعلت مع كل الولاة السابقين من أجل خلق جو عدائي بين الوالي والصحافة خدمة لأغراضها الخاصة.