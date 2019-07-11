خرج المحامون اليوم في مسيرة بالعاصمة، للمطالبة باستقلالية القضاء والإفراج عن الموقوفين خلال المسيرات وأيضا المجاهد لخضر بورڤعة.

نظم أصحاب الجبة السوداء وقفة احتجاجية أمام مبنى محكمة سيدي امحمد، قبل أن ينطلقوا في مسيرة رافعين شعارات تطالب باستقلالية القضاء وأيضا الإفراج عن المتظاهرين الذين تم اعتقالهم لحملهم الراية الأمازيغية كما طالبوا بالإفراج عن المجاهد لخضر بورڤعة.

وفي وهران أيضا خرج عدد كبير من المحامين للمطالبة باستقلالية القضاء وتلبية مطالب الحراك. ورفع هؤلاء على غرار زملائهم في العاصمة شعارات "جزائر حرة ديمقراطية" "دولة مدنية ماشي عسكرية".