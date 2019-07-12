أعلن نادي برشلونة بطل اسبانيا لكرة القدم اليوم الجمعة أنه ضم انطوان غريزمان الفائز بكأس العالم مع فرنسا من أتليتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار) في عقد يمتد لخمس سنوات عقب دفع النادي لمبلغ الشرط الجزائي.

ورفض غريزمان (28 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتليتيكو لكنه أعلن في ماي الماضي إنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه قادما من ريال سوسيداد في 2014.

وذكر برشلونة في بيان "دفع برشلونة مبلغ 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لإنهاء ارتباط أنطوان غريزمان بأتليتيكو مدريد. "سيوقع اللاعب على عقد مع ناديه الجديد لمدة خمسة مواسم مقبلة حتى 30 جوان 2024 على أن يتضمن عقده شرطا جزائيا بقيمة 800 مليون يورو".

وأنهى ضم برشلونة لغريزمان حالة المطاردة التي دامت طويلا لضم اللاعب الذي مثلت مسألة انضمامه أكثر سر مذاع في كرة القدم الاسبانية حيث يحاول الفريق الكتالوني ضمه اليه منذ نوفمبر 2017.

واشتهر غريزمان برفضه لعرض برشلونة في السابق وذلك عبر فيلم وثائقي حمل اسم "القرار" وهو ما أثار توترات بين اللاعب وبرشلونة للعديد من الأسباب ليس أقلها أن الشركة التي أنتجت الفيلم تعود ملكيتها لجيرار بيكي مدافع برشلونة.

ووقع اللاعب على عقد جديد مع أتليتيكو حتى 2023 تضمن شرطا جزائيا بمبلغ 200 مليون يورو والذي تراجع إلى 120 مليون في أول جويلية الجاري.

وسجل المهاجم الفرنسي 133 هدفا في كافة المسابقات مع أتليتيكو وسيضيف انضمامه المزيد من القوة لهجوم برشلونة الذي يضم بالفعل ليونيل ميسي ولويس سواريز وقد يتعزز أكثر بعودة نيمار.

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المهاجم البرازيلي يسعى للعودة لبرشلونة مبديا أسفه على انضمامه لباريس سان جيرمان في 2017 في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.