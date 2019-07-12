سيضيع الظهير الأيمن للمنتخب الوطني يوسف عطال ما تبقى من مباريات "الخضر" في كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا بمصر، بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كوت ديفوار أمس الخميس.

وبحسب الكشوفات الأخيرة فإن عطال يحتاج إلى 4 أسابيع راحة إجبارية، وهو ما يعني غيابه عن مقابلة النصف نهائي ضد نيجيريا هذا الأحد، ومقابلة النهائي الجمعة المقبل في حال تأهل "الخضر".

أما فيما يخص حالة اللاعب سفيان فغولي، فإن إصابته خفيفة وسيكون حاضر أمام نيجيريا.