أفادت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزير السياحة والصناعة التقليدية ووالي تيسمسيلت سابقا عبد القادر بن مسعود استفاد من الإفراج المؤقت، بعد مثوله اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، للاستماع إلى أقواله في قضايا فساد.

وتم الاستماع لأقوال عبد القادر بن مسعود من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة لرجل الأعمال طحكوت محي الدين ومن معه وفي الشق الخاص بالإطارات والموظفين السامين.

وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت يوم 19 جوان الماضي، إلى السيد النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة للمدعو طحكوت محي الدين ومن معه وفي شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين، وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.