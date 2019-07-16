سيتم "قريبا" الكشف عن الشخصيات الوطنية التي ستقود مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الرئاسيات المقبلة والذي كان قد دعا إليه رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح ذات المصدر أن بن صالح استقبل اليوم الوزير الأول، نور الدين بدوي، في لقاء تم خلاله "إجراء تقييم شامل للوضع السياسي الراهن على ضوء المقاربة السياسية التي تضمنها خطاب رئيس الدولة عشية عيد الاستقلال والشباب والترتيبات العملية التي ستضعها الدولة لمرافقة مسار الحوار الشامل الرامي إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي ستقوده شخصيات وطنية سيفرج عن تركيبتها قريبا" مشيرا إلى أن هذه الشخصيات "محل اتصالات ومشاورات مستمرة".

وفي ذات السياق، شدد رئيس الدولة على "ضرورة تغليب منطق الحوار وتقديم المصلحة العليا للوطن في التفاعل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري للتكفل بانشغالات المواطنين والمتعاملين عبر كل ولايات الوطن".