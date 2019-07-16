خسارة.. حرام..منكر، بضع كلمات من أخرى مرادفة عديدة تتكرر هذه الأيام الحارة على ألسنة مواطنين في باش جراح بالجزائر العاصمة، تعبيرا عن التحسر والأسف الذي يشعرون به وهم يشاهدون كميات هائلة من الماء الشروب تضيع هباء إثر عطب أصاب قناة أسفل العمارة “ك” بحي 20 أوت. وحسب شهادات عدة، فإن القائمين على أشغال تجديد شبكة أنابيب الغاز هم من تسببوا في إصابة القناة الناقلة للماء الشروب قبل حوالي عشرة أيام، ما تسبب فيما يشبه الفيضان بسبب الكميات الكبيرة جدا من المياه المتسربة. ورغم التدخل المتأخر لمصالح “سيال” بغرض إصلاح القناة، إلا أن العطب ما زال قائما، وطبعا فإن سكان الجوار دفعوا ثمن شيء لا دخل لهم فيه، حيث بقوا عدة أيام دون ماء، وهم يخشون أن يتكرر هذا الوضع في قادم الأيام، خصوصا في ظل تماطل مصالح الصيانة التابعة لـ”سيال” في العودة من جديد وإصلاح الخلل بصفة نهائية.