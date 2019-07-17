عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر دورية بحث وتفتيش قرب عين أمڤل، ولاية تمنراست، على مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك، إثر عمليات متفرقة بكل من بومرداس، تيسمسيلت وسيدي بلعباس، وذلك حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضحت الوزارة اليوم الأربعاء، أنه: "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 16 جويلية 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب عين أمڤل، ولاية تمنراست، على مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، وذلك، إثر عمليات متفرقة بكل من بومرداس، تيسمسيلت وسيدي بلعباس".

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظّمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار، عشرة (10) منقبين عن الذهب وحجزت (17) مولدا كهربائيا و(18) مطرقة ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، وفق المصدر ذاته.