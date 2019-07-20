أعلنت اللجنة الفنية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، عن التشكيلة المثالية بين لا عبي المنتخبات المشاركة في البطولة والتي أقيمت على أرض مصر.

واختارت اللجنة لاعب الوسط الجزائري إسماعيل بن ناصر بجائزة لاعب، فيما حصل رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر، بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس.

وجاء ضمن أفضل تشكيلة أيضا كل من لامين جاساما، وياسين مرياح، ويوسف سبالي، وكاليدو كوليبالي، وعدلان قديورة، وإدريسا جاي، ورياض محرز، وأوديون إيجالو وساديو ماني، وأخيرا المدير الفني جمال بلماضي.