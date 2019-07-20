أُجبرت الناقلة البترولية "مصدر" التابعة لسوناطراك أمس الجمعة على تغيير وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية من قبل حراس سواحل البحرية الإيرانية عندما كانت عابرة لمضيق هرمز، حسبما أعلنته اليوم السبت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك.

وأوضح ذات المصدر أنه "في يوم الجمعة 19 يوليو 2019 على الساعة 7 و30 دقيقة مساء ( 30 : 19 سا) بتوقيت الجزائر، أجبرت قوات خفر السواحل للبحرية الإيرانية، الناقلة النفطية "مصدر" التي تبلغ طاقتها 2.000.000 برميل والتابعة لسوناطراك والتي كانت عابرة لمضيق هرمز، على الابحار إلى المياه الإقليمية للسواحل الإيرانية".

ويضيف المصدر أن "السفينة كانت متجهة إلى تنورة (مصفاة رأس تنورة الواقعة بالمملكة العربية السعودية) لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك (UNIPEC)".

و على إثر ذلك، تم على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تتم معالجة هذه القضية.

و تجدر الإشارة إلى عدم تسجيل أية حوادث بشرية أو مادية.