خرج مواطنو منطقة الأربعاء ناث إيراثن بولاية تيزي وزو، صباح اليوم الثلاثاء، في مسيرة بوسط المدينة دعما لسجناء الرأي وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم .

المسيرة التي شارك فيها مئات المواطنين جابت الشوارع الرئيسية للمدينة وانتهت أمام مقر الدائرة، وقد رفع المشاركون فيها لافتات ورددوا شعارات مناوئة للسلطة ومطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين في مسيرات الحراك بتهمة رفع الراية الأمازيغية.

وشارك في التظاهرة مختلف الفئات من شباب ورجال ونساء، عبروا عن تضامنهم مع سجناء الرأي، ضحايا قرار منع رفع الراية الأمازيغية، منددين بقرار اعتقال وسجن مواطنين سلميين، ذنبهم الوحيد أنهم رفعوا الراية الأمازيغية ، وعبروا عن آرائهم وأفكارهم بطريقة سلمية حضارية، مشددين على ضرورة إطلاق سراحهم ليتمتعوا بحريتهم .