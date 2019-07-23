نقلت شركة طاسيلي للطيران 2.865 مناصرا جزائريا لحضور نهائي كأس إفريقيا للأمم الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة، حسبما أشارت شركة النقل الجوي اليوم الثلاثاء في بيان لها.

وأوضحت الشركة في ذات البيان "نقلت شركة طاسيلي للطيران ما بين يومي الخميس 18 و الأحد 21 جويلية الجاري 2.865 مناصرا على مرحلتين ذهابا-إيابا انطلاقا من مطارات الجزائر العاصمة و قسنطينة وباتنة والأغواط باتجاه القاهرة".

وأعلنت الشركة في بيانها عن نهاية المخطط الخاص لنقل المناصرين، مذكرة بانشاء خلية متابعة و حشد إمكانيات لوجستية على مدار 24 ساعة.

للتذكير فإن طائرات بوينغ 737-800 NG (الجيل الجديد) التي خصصتها شركة طاسيلي للطيران قد قامت بـ 14 رحلة بين الجزائر و مصر.