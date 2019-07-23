خرجة غير مسبوقة من والي ميلة الذي راح يهدد باللجوء للعدالة ومقاضاة كل من ينتقد قراراته المتعلقة بمنح العقار أو يتحدث عن استباحة العقار الصناعي أو الفلاحي أو الجيوب العقارية.

يأتي هذا التهديد بعد الكلام الكثير الذي دار ولايزال يدور عن نهب ممنهج للعقار بعدة بلديات، لا سيما تاجنانت التي تحولت إلى سوق مفتوح للعقار، يقول البعض، وشلغوم العيد ورجاص وميلة ووادي العثمانية والڤرارم. وتأتي هذه الخرجة على طريقة “الهجوم أحسن وسيلة للدفاع” عبر العمل على إسكات كل صوت يتناول هذا الملف الشائك. والغريب أن 43 منتخبا بالمجلس الولائي دخلوا في جلودهم ولم ينبس أحد ببنت شفة.