أعلن حزب جبهة القوى الاشتراكية أن الموقعين على العقد السياسي لقوى البديل الديمقراطي، قرروا تنظيم اتفاقية وطنية في 31 أوت 2019.

وحسب بيان للحزب اليوم الأربعاء فإن "هدف هذه الاتفاقية، توسيع ودعم العقد السياسي مع اقتراح حلول سياسية حقيقية من شانها تلبية كل مطالب الثورة الشعبية السلمية، إلى جانب وضع و تحديد المراحل الكفيلة لإنجاح الانتقال الديمقراطي الذي سيكرس سيادة الشعب كمحور ببناء دولة القانون".

وجدد "الأفافاس" انتقاده لما أسماها بـ" السلطة الفعلية" التي لا تزال تحاول تغيير مسار المطالب الشعبية و ذلك باستعمال سياسة الأمر الواقع، بفرض تنظيم استفتاء رئاسي في أقرب الآجال -حسب البيان-. وأضاف بيان أقدم حزب معارض في الجزائر أنه "بهدف إنجاح هذا الحل الأحادي، الذي يهدف إلى إطالة عمر النظام، وترسيخ تغيير داخل النظام، تستعمل السلطة كل أشكال القمع والاضطهاد، وذلك بهدف إجهاض وتفكيك الثورة الشعبية السلمية".