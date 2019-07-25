أعلنت رئاسة الجمهورية اليوم الخميس عن مجموعة الشخصيات المدعوة لقيادة الحوار الوطني الشامل.

وتضم هذه المجموعة: كريم يونس ولالماس اسماعيل ولزهاري بوزيدي وعبد الوهاب بن جلول وبن عيسى عز الدين إضافة إلى بن عبو فتيحة.

وهذه هي نبذة قصيرة عن كل شخصية:

- كريم يونس: 71 سنة، كاتب و سياسي، متحصل على شهادة الليسانس في الأدب الفرنسي، شغل سابقا منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني من 2002 إلى غاية 2004 بالإضافة إلى تقلده للعديد من المناصب السامية منها كاتب الدولة ووزير التكوين المهني.

بعد انسحابه من الحياة السياسية كرس كريم يونس وقته للكتابة بحيث نشر العديد من المؤلفات حول تاريخ الجزائر.

- فتيحة بن عبو: متحصلة على شهادة دكتوراه دولة في القانون العام وأستاذة جامعية متخصصة في القانون الدستوري. تملك بن عبو مؤلفين هما: "قانون البرلمان الجزائري" و"مدخل إلى القانون الدستوري" بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والمقالات المنشورة في المجلات الجزائرية والأجنبية.

تقدم الخبيرة في القانون الدستوري مداخلاتها بشكل منتظم لتنوير الرأي العام حول المسائل القانونية والدستورية.

- اسماعيل لالماس: خبير في الاقتصاد والمالية ورئيس جمعية الجزائر استشارات للتصدير، وهو شخصية تلجأ إليها عادة وسائل الإعلام لتقديم تحليلاته وتوضيحاته بخصوص الوضع الاقتصادي للبلد.

- بوزيدي لزهاري: عضو سابق بمجلس الأمة وخبير دستوري يشتغل أستاذا للقانون الدستوري بجامعة قسنطينة.

- عز الدين بن عيسى: 52 سنة، أستاذ جامعي بتلمسان وهو عضو نشط بالحركة الجمعوية.

- عبد الوهاب بن جلول: يبلغ من العمر 49 سنة ، نقابي في قطاع التربية الوطنية وعضو بالعديد من الجمعيات بتقرت (ولاية ورقلة) كما يعد عضوا نشطا في المجتمع المدني.