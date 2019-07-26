كشف حزب جبهة القوى الاشتراكية اليوم الجمعة عن موقفه من قائمة الشخصيات التي كشفت عنها رئاسة الجمهورية لقيادة الحوار الوطني.

وجاء في بيان للحزب أن هذه الشخصيات الست ستكون مسؤولة عن "إجراء حوار مزيف لفرض انتخابات رئاسية لصالح النظام وحده".

وتابع البيان "يرى الأفافاس أن هذه اللجنة ليس لها أي تزكية سوى تلك التي أسندها إليها صناع القرار من أجل وضع إطار للنقاش المفروض خطوة بخطوة".

واضاف البيان "طلبات تدابير التهدئة المعلنة غير كافية إلى حد كبير، لا يمكنهم بأي حال من الأحوال إخفاء المناورات الاستبدادية للنظام التي من خلالها يهدف إلى خداع الرأي العام الوطني والدولي".

وحسب الأفافاس فإن من وصفهم بـ"صناع القرار" في السلطة يحاولون من خلال هذا "الحوار الصوري" الذي تم الإعلان عنه، كسب الوقت لصرف المواطنيين عن مطلبهم الرئيسي وهو حقهم في تقرير المصير.