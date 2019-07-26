على غير العادة، تمكن العاصميون من استعمال الميترو والترامواي اليوم الجمعة.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في 22 ماي الماضي، دأبت السلطات المحلية بالعاصمة على غلق وسيلتي النقل كل يوم جمعة.

وفي الوقت الذي استثنيت محطات أول ماي، خليفة بوخالفة، والبريد المركزي، من قرار الفتح بالنسبة للترامواي، فقد اشتغل الترامواي بشكل عادي على مستوى كل محطاته.

في المقابل، فإن خطوط حافلات إيتوزا لم تكن في الخدمة بوسط العاصمة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أن تعهد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح أمس الخميس بـ"النظر في إمكانية تخفيف النظام الذي وضعته الأجهزة الأمنية لضمان حرية التنقل، حالما لا يؤثر ذلك على مستلزمات الحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات أثناء هذه المسيرات".