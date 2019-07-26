توفي اليوم الجمعة بوهران اللاعب السابق في صفوف فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم، قدور بخلوفي، عن عمر ناهز الـ85 عاما، حسب ما علم من أقاربه.

وفارق بخلوفي الحياة بعد مرض عضال ألزمه الفراش منذ بضع سنوات، وفق نفس المصدر.

وكانت بداية قصة الفقيد مع كرة القدم بوهران مع نادي ''كال'' وهران قبل أن ينضم لبحرية وهران ليتلقى في 1956 أولى العروض القادمة من الخارج، وبالضبط من فالنسيا وموناكو، حيث اختار الانضمام إلى هذا الأخير الذي تألق معه وأضحى أحد نجومه.

وفي 1958، أي أربع سنوات بعد اندلاع الثورة التحريرية، استجاب لنداء الوطن عندما فر إلى تونس رفقة كثير من مواطنيه الناشطين أنذاك في مختلف الأندية الفرنسية ليشكلوا فريق جبهة التحرير الوطني من أجل التعريف بالقضية الجزائرية في مختلف المحافل الرياضية العالمية.

وبعد الاستقلال في 1962، عاد بخلوفي إلى الجزائر وتقمص ألوان اتحاد بلعباس ثم انتقل إلى مدينة مسقط رأسه وهران للانضمام إلى الجمعية المحلية قبل أن ينهي مشواره كلاعب في صفوف اتحاد سطيف، الذي دربه بعد تدريبه أيضا فريق القلب جمعية وهران التي وصل معها إلى نهائي كأس الجزائر عندما خسره أبناء المدينة الجديدة في 1983 أمام مولودية الجزائر (4-3) في أفضل نهائي في تاريخ المنافسة، حسب الاختصاصيين.

وأفاد نفس المصدر بأن جنازة الفقيد ستقام يوم غد السبت بمقبرة عين البيضاء بوهران وذلك انطلاقا من مقر إقامته بنهج الدكتور بن زرجب بوسط وهران.