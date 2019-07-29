أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بوضع وزير النقل السابق عبد الغني زعلان في حالة إفراج فيما يخص قضية رجل الأعمال مازوز أحمد حول التمويل الخفي لحملة بوتفليقة.

وجاء في بيان للمحكمة العليا اليوم الإثنين " في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا تم اليوم 29-07-2019 الاستماع من طرف السيد المستشار المحقق إلى السيد زعلان عبد الغني في قضية مازوز أحمد المتابع بجنحة المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية".

وأضاف البيان " وقد أصدر المستشار المحقق أمرا بوضع المتهم في إفراج".