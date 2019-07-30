تتواجد وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي بالجزائر العاصمة حسبما لاحظه اليوم الثلاثاء صحفي وكالة الأنباء الجزائرية الذي تنقل إلى بيتها العائلي الواقع بحي تيليملي.

وأوضحت خليدة تومي في تصريح لـ"وأج" بالبيت العائلي بالجزائر العاصمة أنها لم تغادر الجزائر منذ سنة على الأقل. وأضافت تقول "أعيش في بلدي بالجزائر العاصمة في البيت العائلي مع أسرتي و لم أغادر بلدي منذ سنة على الأقل".

وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان قد أكد صبيحة اليوم الثلاثاء أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب تواجد خليدة تومي بفرنسا و تعذر تنقل عبد الوهاب نوري إلى المحكمة بسبب المرض".

وأضاف أنه تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف وهم مدير الثقافة لولاية تلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" و المحاسب و المراقب المالي و الشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض مصالح الجمارك بميناء الغزوات.

أما التحقيق الذي قامت به العدالة فيتعلق باقتناء خيمة عملاقة تم استيرادها من ألمانيا لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية" و التي لم يظهر لها أثر بعد ذلك، وفق ذات المصدر.