بن صالح يجري تغييرا في رئاسة بنكين عموميين

أخبار الوطن
31 يوليو 2019 () - إ.ب/وأج
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أجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح اليوم الأربعاء تغييرا على مستوى رئاسة بنكين عموميين، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وتم تعيين رشيد بلعيد رئيسا مديرا عاما بالنيابة لبنك التنمية المحلية، والهواري رحالي رئيسا مديرا عاما بالنيابة للبنك الوطني الجزائري.

يذكر أن منصب الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية شغله محمد كريم منذ تنصيبه في 26 ماي 2015، فيما منصب الرئيس المدير العام لبنك الوطنب الجزائري شغله عبود عاشور منذ تنصيبه في 26 ماي 2015.

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الرئاسيات

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