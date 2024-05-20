"معاناة في النظم البيئية المرتبطة بالمياه في جنوبنا الغربي"

صرحت الإطار بوزارة الري والموارد المائية، حسينة حموش، أن "النظم البيئية المرتبطة بالمياه في الجنوب الغربي للجزائر، تتعرض لكارثة".

وقالت المتحدثة في تصريح لـ "الخبر"، على هامش المنتدى العالمي للماء المقام في مدينة بالي بإندونيسيا، إن "المنتدى العالمي للمياه هو فعالية مهمة جدا، نظرا لأنها تجمع المهتمين بالمجال، من سياسيين، تقنيين ومجتمع مدني، والشباب وهذا لمناقشة القضايا المهمة المتعلقة بالمياه، كتوفير المياه الصالحة للشرب لكل المواطنين، توفير الصرف الصحي، المياه والطبيعة، وتمويل مشاريع المياه".

وأضافت المتحدثة إن "الجزائر قامت بخطوات جبارة في هذا الصدد، حيث أن توصيل المياه بلغ نسبة مائة بالمائة، الصرف الصحي يقترب من نفس النسبة، أما بالنسبة للمياه والطبيعة، لدينا مشاريع من مثل وادي الحراش وغيرها".

وبالتالي انتهت المتحدثة إلى التأكيد على أن " الماء صار قضية محورية، ما يوجب علينا الحضور في هكذا ملتقيات للدفاع على مصالح بلادنا، خاصة بوجود مشاكل فيما يتعلق بالنظم البيئية في منطقة الجنوب الغربي".