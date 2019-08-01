أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الخميس، عن فتح حصة مقاعد إضافية إلى جدة مع تخصيص رحلتين في 05 و 06 أوت ستعرض للبيع لتلبية طلب الحجاج المتأخرين الذين يحملون تأشيرات الحاج أو لأولئك الذين ضيعوا رحلاتهم وكذلك الذين يحملون تأشيرات دخول مجاملة.

ونشر الناطق الرسمي لشركة الجوية الجزائرية بيانا على صفحته الخاصة "فايسبوك"، أن لهذا الغرض، "وضعت الجوية الجزائرية مخططا خاصا عبر فتح المبيعات في وكالة الشركة التي يقع مقرها بفندق سوفيتال بالجزائر العاصمة، والتي سيتم فتحها بشكل استثنائي لهذا الحدث يومي الجمعة والسبت من الساعة 09:00 صباحا حتى 17:00 مساءا".

وأضاف ذات البيان، "أن الحجاج الراغبين في التسجيل في هذه الرحلات مدعوون للحضور إلى وكالة سوفيتيل مرفقين بوثائق السفر اللازمة (جواز السفر والتأشيرة) واستلام دفع مبلغ التذكرة 120000دج".