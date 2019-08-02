واصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سياسة عدم التساهل على الإطلاق مع أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات وذلك بعدما قررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد إيقاف أربعة لاعبين مدى الحياة، حسبما أعلنته اليوم الجمعة الهيئة الآسيوية.

ويتعلق الأمر بإيقاف اللاعب كورسانبيك شيراتوف عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم مدى الحياة، بسبب مخالفة المادة 66 والمادة 69 من لائحة الانضباط والأخلاقي كما قررت اللجنة إيقاف ثلاثة لاعبين آخرين هم فلاديمير فيريفكين ايلياز عالموف وعبدالعزيز محكموف عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة بسبب مخالفة المادة 66 من لائحة الانضباط والأخلاق.

ووجدت اللجنة أن شيراتوف من قرغيزستان مذنباً في المشاركة من أجل التآمر للتلاعب بنتيجة مباراة لنادي دوردوي (القرغيزي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2017 كما اعتبرت اللجنة أنه مذنباً بتهمة دعم نشاط يتعلق بالمراهنة على هذه المباراة.

كما قررت اللجنة اعتبار فيريفكين وعالموف وهما أيضاً من قرغيزستان مذنبين في التآمر للتلاعب بنتيجة مباريات فريقهما علاي القرغيزي في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

وقررت اللجنة اعتبار محكموف من طاجيكستان مذنباً في التآمر للتلاعب بنتائج مباريات فريق علاي في كأس الاتحاد الآسيوي 2017 و2018.

ويضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النزاهة على رأس أولويات إطار الرؤية والمهمة، حيث تتمسك قيادة الاتحاد على إيقاف أي محاولات للتلاعب في نتائج المباريات، ويعاقب أي شخص يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال.