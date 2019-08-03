أعلنت السعودية، السبت، وصول أكثر من مليون ونصف مليون شخص، إلى البلاد لأداء مناسك الحج.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية حتى نهاية الجمعة، مليون و516 ألفا و101 شخص.

وأوضحت أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ مليون و412 ألفا، و894 شخصا، فيما قدم عن طرق البر 86 ألفا، و359، وعبر البحر 16 ألفا و848.

وقدر المصدر نسبة الزيادة عن العام الماضي في التوقيت ذاته بـ 9% والتي تصل إلى 123 ألفا و369 شخصا.

وتتوجه أنظار العالم الإسلامي خلال أيام إلى مكة المكرمة؛ حيث تبدأ مشاعر الفريضة الأعظم لدى المسلمين، وهي فريضة الحج.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى 2 مليون و371 ألفا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.