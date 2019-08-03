قتل وأصيب العديد من الأشخاص بجروح في إطلاق نار وقع صباح السبت، داخل أحد محلات وول مارت في مدينة الباسو بولاية تكساس.

ونقلت شبكة "سي أن أن" عن مديرة مكتب عمدة الباسو أوليفيا زيبيدا، قولها إن "العديد من الأشخاص قتلوا في إطلاق النار" مشيرة إلى أن اعتقال المشتبهين.

وكانت شرطة الباسو قد قالت إن هناك تقارير عن وجود أكثر من مطلق نار. وقال مصدر أمني لشبكة "سي بي أس"، إن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مسلحين اثنين يحملان بندقية كلاشنكوف (AK 47).

وكتبت شرطة الباسو في وقت سابق على تويتر، أنها استجابت لتقارير تتحدث عن إطلاق نار قرب محل وول مارت في المنطقة التي تضم المجمع التجاري سييلو فيستا مول، بين شارعي هوكينز وغيتواي إيست، ودعت المواطنين إلى تجنبها.

وقالت في تغريدة أخرى، إن "المشهد لا يزال نشط. لدينا تقارير متعددة عن وجود عدد من مطلقي النار. يرجى تجنب المنطقة، الشرطة تجري عملية بحث في مساحة كبيرة جدا".