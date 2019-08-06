كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون أنه تم توقيف ستة أشخاص منهم اثنين أودعوا الحبس المؤقت ، كانوا قد تسسبوا في اندلاع الحرائق بغابات ولاية البويرة.

وقال دحمون " للأسف كان العامل البشري سبب في اندلاع هذه الحرائق لذلك فالدولة تقوم بواجبها وتم فتح تحقيقات أمنية وهي جارية".

وأوضح ذات الوزير أن المصالح الأمنية المختصة "فتحت عدة تحقيقات" لتحديد المتسببين في موجة حرائق الغابات مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة. وأضاف في نفس السياق قائلا أن "المصالح الأمنية المختصة قدمت الملفات إلى العدالة وسيتم تطبيق القانون بحذافره لمعاقبة هذا العمل الإجرامي الذي تسبب في خسائر مادية معتبرة "، ودعا الوزير بالمناسبة المواطنين إلى "التحلي بالحس المدني للوقاية من الحرائق والمحافظة على البيئة".

هذا وقد حل أمسية اليوم الثلاثاء 06 أوت 2019 وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، صلاح الدين دحمون، مرفوقا بكل من وزير الفلاحة شريف عماري و المدير العام للحماية المدنية ، والمدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للغابات لتفقد الرتل المتنقل الخاص بمكافحة الحرائق بتيكجدة بولاية البويرة، حيث حظى الوزير والوفد المرافق بتقديم أرقام وإحصائيات وعلى الاستعدادات والإمكانات التي يتوفر عليها الرتل لمواجهة الحرائق المحتمل اندلاعها وهذا بعد سلسلة الحرائق التي شهدتها مناطق الوطن وخاصة بمحيط تيكجدة بغابات "البويرة وتيزي وزو وبجاية " وما خلفته من خسائر مادية في الأشجار والحيوانات البرية بالإضافة إلي بعض الأضرار التي لحقت بالفلاحين ومربي النحل.