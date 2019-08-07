أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه بمناسبة عيد الأضحى، فان يومي الأحد 11 والاثنين 12 أوت 2019، الموافق لـ10 والـ11 من شهر ذي الحجة لعام 1440 هجري، سيكونان عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.

وأوضح ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة "اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".