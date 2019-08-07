تجدد اندلاع النيران المشبوهة بغابات مختلف البلديات الواقعة بالبويرة اليوم، خصوصا بالجهة الشمالية بضواحي غابة إغماشن ببلدية آيت لعزيز، والمناطق الجنوبية ببلدية ريدان، والشرقية ببلدية أحنيف بغابات ذراع الخميس وتقصراي وتملاحت، مما زاد في انتشار درجات الحرارة نهار اليوم، والتي كانت غير محتملة.

وقدرت المساحة التي التهمتها النيران بما يصل إلى نحو 5 هكتارات، مست أنواع غابية مشكلة من أشجار مثمرة زيتون وأحراش وصناديق نحل.

هذا وتحاول عناصر الحماية وعناصر محافظ الغابات جاهدة لإطفاء الحرائق حتى لا تمتد إلى الغابات المجاورة والكثيفة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحرائق على مستوى غابات البويرة عادت يوم فقط بعد زيارة وزير الداخلية الذي وقف على إمكانيات الرتل المتنقل وكشف بالقول "تم توقيف ستة أشخاص منهم اثنين رهن الحبس عن تهمة الإضرار بالأماكن العامة وإشعال نار بالغابة".