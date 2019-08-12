توج اللاعب الإسباني رافايل نادال الأحد بلقبه الـ35 في دورات الماسترز للألف نقطة، إثر فوزه على نظيره الروسي دانييل ميدفيديف، في نهائي دورة كندا لكرة المضرب. وسبق وأحرز نادال أربعة ألقاب في دورة كندا فقط وبفوزه الأخير يرفع رصيده من الألقاب في هذه الدورة تحديدا التي تقام تواترا بين مونتريال وتورونتو، إلى خمسة ألقاب.

حقق لاعب كرة المضرب الإسباني رافايل نادال رقما قياسيا جديدا في دورات الماسترز للألف نقطة بعد أن توج الأحد بلقبه الـ35 فيها، إثر فوزه في نهائي دورة كندا على الروسي دانييل ميدفيديف، رافعا رصيده في هذه الدورة التي تقام تواترا بين مونتريال وتورونتو، إلى خمسة ألقاب. وبعد أن أحرز اللقب للمرة الـ35 يتوج نادال "ملكا" لدورات الماسترز للألف نقطة.

وبعد انسحاب منافسه الفرنسي غايل مونفيس من نصف النهائي، حسم اللاعب الإسباني البالغ من العمر 33 عاما مواجهته الأولى على الإطلاق مع ميدفيديف بسهولة 6-3 و6-صفر في غضون 70 دقيقة، قبل أن يعلن لاحقا بأنه لن يشارك في دورة سينسيناتي للماسترز أيضا التي انطلقت مبارياتها الأحد، بهدف المحافظة على وضعه البدني الجيد.

وبفوزه الخامس بلقب الدورة الكندية، بعد 2005 و2008 و2013 و2018، أصبح نادال على بعد لقب واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الأمريكي-التشيكوسلوفاكي سابقا إيفان لندل الذي توج بها 6 مرات.

كما ابتعد ابن مايوركا، بلقبه الخامس والثلاثين في الماسترز للألف نقطة، بفارق لقبين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الوحيد الفائز بجميع الألقاب التسعة للماسترز ألف نقطة (لندل فاز بها جميعها أيضا لكن قبل أن تصبح الماسترز للألف نقطة بدءا من 2009).

وبدا نادال الذي رفعه رصيده الإجمالي إلى 83 لقبا في مسيرته الرائعة من أصل 120 مباراة نهائية، بأنه سيعاني أمام الروسي المصنف تاسع عالميا بعد شوط أول طويل جدا، لكن خبرة الإسباني لعبت دورها أمام لاعب يخوض نهائي إحدى دورات الماسترز ألف نقطة للمرة الأولى في مسيرته، وحقق الفارق في الشوط الرابع حين فاز على إرسال منافسه قبل أن يفرض بعدها هيمنته التامة على المواجهة.